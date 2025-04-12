Marathon вышла из тени — дата выхода, много геймплея и короткометражка от оскаро...

Marathon вышла из тени — дата выхода, много геймплея и короткометражка от оскароносного режиссёраКак и было обещано, 12 апреля принадлежащая Sony студия Bungie (серии Halo, Destiny) устроила геймплейную демонстрацию своего научно-фантастического PvP-шутера Marathon, попутно анонсировав дату выхода игры.