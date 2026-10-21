До конца года таких городов должно быть 50 Связь 5G доступна в 36 городах России. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым