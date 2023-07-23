Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Валерий Каулин

С уважением нужно относиться к тем, кто Родину защищает, к тем, кто работает не покладая рук на благо Родины. А у нас это давно заменили на уважение к тем, кто прыгает, бегает, плавает и т.д., а ещё поёт, пляшет и бухает! Так что Светлоликому остаётся только улыбаться и потупясь объяснять народу, что его в очередной раз обманули. Обманули разведчика? Или ...?