Страна и люди

9 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    С Ходынки "прилипла"... Это - БУКВАРЬ... Все знают, что именно ЦАРЬ ВИНОВАТ, ЧТО БЫДЛО ПОДАВИЛО ДРУГ ДРУГА из-за ГОСТ...Россия стремитель...
  • Evgenija Palette
    В МЕДИЦИНСКОМ ПОЛКУ... (ремонтно-восстановительными проблемами занимались)...Россия стремитель...
  • Ирина52
    Не надо НАМ рассказывать о том, как  "ПЛОХО" мы жили в Советском Союзе и как "хорошо" с 1991... Мой личный опыт: СССР...Россия стремитель...

Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

В России очередная чисто украинская «зрада» — предательство. От Родины фактически отказалась ещё совсем недавно всеобщая любимица, за которую переживали даже россияне, далёкие от спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
С уважением нужно относиться к тем, кто Родину защищает, к тем, кто работает не покладая рук на благо Родины. А у нас это давно заменили на уважение к тем, кто прыгает, бегает, плавает и т.д., а ещё поёт, пляшет и бухает! Так что Светлоликому остаётся только улыбаться и потупясь объяснять народу, что его в очередной раз обманули. Обманули разведчика? Или ...?
Ответить
15 час.
виктор комягин
позор Волгограда...Думаю диаспора дагестанцев в Испании исполнит свой долг👎👎👎
Ответить
14 час.
Сергей Дмитриев
ЕИ - почётное место в Музее предательства в ряду коллег, вроде Ельцина. Им Хо.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх