В России очередная чисто украинская «зрада» — предательство. От Родины фактически отказалась ещё совсем недавно всеобщая любимица, за которую переживали даже россияне, далёкие от спорта.
Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
С уважением нужно относиться к тем, кто Родину защищает, к тем, кто работает не покладая рук на благо Родины. А у нас это давно заменили на уважение к тем, кто прыгает, бегает, плавает и т.д., а ещё поёт, пляшет и бухает! Так что Светлоликому остаётся только улыбаться и потупясь объяснять народу, что его в очередной раз обманули. Обманули разведчика? Или ...?
Ответить
15 час.
виктор комягин
позор Волгограда...Думаю диаспора дагестанцев в Испании исполнит свой долг👎👎👎
Ответить
14 час.
Сергей Дмитриев
ЕИ - почётное место в Музее предательства в ряду коллег, вроде Ельцина. Им Хо.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии