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Царьград

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Очередной конфуз Байдена: президент США "женился" на самом себе

Очередной конфуз Байдена: президент США "женился" на самом себе

Во время прямой трансляции из Белого дома действующий глава государства оговорился, назвав себя своим мужем.

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