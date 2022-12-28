На Камчатке военнослужащий получил срок за отказ отправиться в зону СВО

На Дальнем Востоке, на Камчатке, военнослужащий за отказ отправляться в зону специальной военной операции на Украине получил год и восемь месяцев лишения свободы.
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