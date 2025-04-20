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Британские СМИ назвали самую большую слабость Украины

Британские СМИ назвали самую большую слабость Украины

Украинская государственность оказалась на перепутье. Положение киевского режима очень шаткое несмотря на то, что власть авторитарными способами выстроила, как ей казалось, неприступный бастион из своих людей на всех постах и органах управления.

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