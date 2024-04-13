Ямальские студенты - в рядах шествия «Время России! Время вперед!»

12 апреля, в рамках Дня космонавтики, 18 студентов из колледжей Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Надыма, Салехарда, Нового Уренгоя на выставке «Россия» в Москве приняли участие в шествии «Время России! Время вперед!».