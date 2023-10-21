ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Тимофеева
    хорошо, но мало...Кот нагло и бесце...
  • Сергей Дмитриев
    Когда же начнётся наконец-то отток евреев из Израиля У Крым, которые бежали от оголтелого Майдана? ОнЕ бы подсуетилис...Очередной дебил и...
  • Олег Самойлов
    Ни хера се! А КАК пиндосрань собирается сама с собой бороться при помощи России?В США признались,...

"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы

"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы

Итальянскому писателю и поэту эпохи раннего Возрождения Джованни Бокаччо принадлежат очень меткие слова: "Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
Прежде чем угрожать России, пусть евреи сначала найдут свою страну на глобусе.
Ответить
10 час.
Nikolay Zakharov
Что Россия вернётся в Сирию в случае нестабильности это реально,немного перемнем укронациков и на Ближний Восток,усмирять Израиль обязательно,а в лучшем случае мы породили Израиль,мы его и упраздним.
Ответить
10 час.
Леонид Руси
Не угрожай и не будешь бояться... Уж кто кто... но микроскопическуму гному из малюсенького Израиля... это комично )))
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх