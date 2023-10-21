Итальянскому писателю и поэту эпохи раннего Возрождения Джованни Бокаччо принадлежат очень меткие слова: "Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой".
"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы
Комментарии
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Борис Виленский
Прежде чем угрожать России, пусть евреи сначала найдут свою страну на глобусе.
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10 час.
Nikolay Zakharov
Что Россия вернётся в Сирию в случае нестабильности это реально,немного перемнем укронациков и на Ближний Восток,усмирять Израиль обязательно,а в лучшем случае мы породили Израиль,мы его и упраздним.
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10 час.
Леонид Руси
Не угрожай и не будешь бояться... Уж кто кто... но микроскопическуму гному из малюсенького Израиля... это комично )))
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6 час.
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