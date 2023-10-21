"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы

Борис Виленский Прежде чем угрожать России, пусть евреи сначала найдут свою страну на глобусе.

Nikolay Zakharov Что Россия вернётся в Сирию в случае нестабильности это реально,немного перемнем укронациков и на Ближний Восток,усмирять Израиль обязательно,а в лучшем случае мы породили Израиль,мы его и упраздним.