Page Six: Вера Ванг не стареет благодаря еде из «Макдональдса», водке и работе

74-летняя дизайнер Вера Вонг рассказала, какой образ жизни ведёт. Фото: из открытых источников В беседе с Page Six она отметила, что хорошо выглядеть в свой возраст ей помогают не очень полезные привычки.
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