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Царьград

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В Госдуме раскрыли смысл указа Зеленского о территориях России

В Госдуме раскрыли смысл указа Зеленского о территориях России

Зеленский издал указ о территориях России, "исторически населенных украинцами". "Никакой юридической силы, никакого вообще смысла этот указ не имеет, кроме, может быть, создания некоего контента для самого себя", - прокомментировали в Госдуме.

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