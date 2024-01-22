В Госдуме раскрыли смысл указа Зеленского о территориях России

Зеленский издал указ о территориях России, "исторически населенных украинцами". "Никакой юридической силы, никакого вообще смысла этот указ не имеет, кроме, может быть, создания некоего контента для самого себя", - прокомментировали в Госдуме.
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