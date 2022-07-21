ЭКЦ МВД России разработан проект приказа, предусматривающий перевод одной из оказываемых госуслуг в упреждающий режим

Сегодня на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещен проекта приказа МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений Министерства внутренних дел Российской Федерации о невозможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия» (далее – проект приказа и Административный регламент соответственно).