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Мировое обозрение

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Орбан и Фицо выступили против выделения Евросоюзом €50 млрд Украине

Орбан и Фицо выступили против выделения Евросоюзом €50 млрд Украине

Издание Politico со ссылкой на дипломата пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.

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