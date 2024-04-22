Как пережить шестидневную рабочую неделю: отвечают специалисты

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Майским праздникам предшествует 6-дневная рабочая неделя. По словам врача-невролога Артема Мячина, это будет большой стресс для организма, поскольку мы привыкаем к определенному ритму жизни, труда и отдыха.