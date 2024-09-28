Предложенные уточнения к ядерной доктрине России очень пугают руководство США, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина и президента Джо Байдена, считает бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт.
Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от ядерной доктрины России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Как своевременно Путин поменял ядерную доктрину России! Ибо не хер лезть в дела ядерной державы и тем более "давать" разрешения применять свои крылатые ракеты по нашей территории!
Ответить
9 час.
Чингачгук
Ну и кого это больше всего напугало? Только тех уродов, что лезут га Россию. Азии, Африки, Лат. Америке это совсем не страшно.
Ответить
8 час.
Вячеслав 5
Пусть враги не спят по ночам и думают.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии