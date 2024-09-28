Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от ядерной доктрины России

Как своевременно Путин поменял ядерную доктрину России! Ибо не хер лезть в дела ядерной державы и тем более "давать" разрешения применять свои крылатые ракеты по нашей территории!

Чингачгук

Ну и кого это больше всего напугало? Только тех уродов, что лезут га Россию. Азии, Африки, Лат. Америке это совсем не страшно.