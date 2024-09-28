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Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от ядерной доктрины России

Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от ядерной доктрины России

Предложенные уточнения к ядерной доктрине России очень пугают руководство США, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина и президента Джо Байдена, считает бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Как своевременно Путин поменял ядерную доктрину России! Ибо не хер лезть в дела ядерной державы и тем более &quot;давать&quot; разрешения применять свои крылатые ракеты по нашей территории!
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9 час.
Чингачгук
Ну и кого это больше всего напугало? Только тех уродов, что лезут га Россию. Азии, Африки, Лат. Америке это совсем не страшно.
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8 час.
Вячеслав 5
Пусть враги не спят по ночам и думают.
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7 час.

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