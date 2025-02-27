Один советский лётчик против 52 фашистских самолётов

Это случилось 15 августа 1944 года на юге Эстонии. В тот день заместитель командира 254-го истребительного авиационного полка 269-й дивизии 14-й воздушной армии капитан Василий Сидоренков вместе с ведомым младшим лейтенантом Ведерниковым на самолётах Ла-5 вылетели в район города Валги Эстонской ССР на разведку.