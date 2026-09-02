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Временного поверенного в делах ФРГ вызвали в МИД РФ

Временного поверенного в делах ФРГ вызвали в МИД РФ

МИД России в среду вызвал временного поверенного в делах ФРГ в ответ на «антироссийские действия и заявления» германских властей.

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