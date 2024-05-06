Ростислав Шапошников: Зеленский использовал идиотов «Азова», а потом утилизировал на войне

В украинском сегменте сети раздается недовольство, что Офис Президента не дает «Азову» оружие. Напомню, что в марте 2019-го по приказу Авакова радикалы «Азова» (Нацкорпус) совершали массовые побоища с полицией в рамках акции «Мы против Свинарчука», причем Аваков приказал полиции терпеть нападения «нацдружин».