Ростислав Шапошников: Зеленский использовал идиотов «Азова», а потом утилизировал на войне

В украинском сегменте сети раздается недовольство, что Офис Президента не дает «Азову» оружие. Напомню, что в марте 2019-го по приказу Авакова радикалы «Азова» (Нацкорпус) совершали массовые побоища с полицией в рамках акции «Мы против Свинарчука», причем Аваков приказал полиции терпеть нападения «нацдружин».
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