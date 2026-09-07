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Татар-информ

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Цены на аренду жилья в районах Казани различаются почти в 1,6 раза

Цены на аренду жилья в районах Казани различаются почти в 1,6 раза

Стоимость аренды квартир в Казани заметно различается в зависимости от района города. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты тематического Поиска Яндекса по квартирам.

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