Смена генсека НАТО: новый актер в старой роли

Бывшего главу правительства Норвегии Йенса Торвальдовича Столтенберга, отбывшего на посту генерального секретаря Организации СевероАтлантического Договора вдвое больше обычного срока, наконец сменил бывший глава правительства Нидерландов Марк Исаакович Рютте.
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