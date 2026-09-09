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Театр абсурда

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Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.

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Анатолий Сазонов

Если генералы и маршаллы во время ВОВ из поверженной Германии вагонами вывозили всякого рода добро и эта тенденция хапужества до сих пор жива,то где же та элита русского офицерства,которая была присуще в той ещё дореволюционной армии и того общества?!