Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.
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Только конфискация всего, неподтвержденного законными доходами имущества, в том числе и у всех членов семьи, может остановить этот беспредел жадности чиновников. Чего ждём?
Если генералы и маршаллы во время ВОВ из поверженной Германии вагонами вывозили всякого рода добро и эта тенденция хапужества до сих пор жива,то где же та элита русского офицерства,которая была присуще в той ещё дореволюционной армии и того общества?!
Только высшая мера с конфискацией вплоть до родни! Иначе этих хапуг в погонах не напугать.