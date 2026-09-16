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The Eurasia Daily news agency

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"Decolonization" — why a scientist from Komi actually turned out to be a Canadian agent

"Decolonization" — why a scientist from Komi actually turned out to be a Canadian agent

Western intelligence services may well use such Russian scientists as Nikolai Zyuzev, Doctor of Philosophy and connoisseur of the work of Pitirim Sorokin, in the dark.

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