Western intelligence services may well use such Russian scientists as Nikolai Zyuzev, Doctor of Philosophy and connoisseur of the work of Pitirim Sorokin, in the dark.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым