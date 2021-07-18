Крис Пол: «Нам надо лучше работать на подборах. Яннис и сам знал, что не попадет с линии в концовке»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол после поражения от «Милуоки» (119:123, 2-3) в 5-м матче финала НБА отметил не совсем удачную работу на подборе своей команды в концовке.
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