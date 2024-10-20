Проект ´Выбор за нами´.

8 октября в рамках проекта правовой направленности ´Выбор за нами´ Киреевой Е.А., педагогом-психологом, проведено игровое занятие ´В поисках хорошего настроения´, направленное на формирование позитивного мировосприятия .
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