На мемориале «Январский гром» захоронили останки четырех бойцов РККА

Церемония перезахоронения останков четырех бойцов Красной армии, обнаруженных поисковиками в Ломоносовском районе Ленинградской области, прошла на мемориале «Январский гром», сообщает 9 августа сетевое издание «ЛенТВ24.
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