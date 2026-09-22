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Более 10 тысяч объектов оформили в Подмосковье по гаражной амнистии за 5 лет

Более 10 тысяч объектов оформили в Подмосковье по гаражной амнистии за 5 лет

С начала действия гаражной амнистии жители Московской области оформили в упрощенном порядке более 10,5 тысячи гаражей и 24,4 тысячи земельных участков под ними.

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