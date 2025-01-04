Три человека погибли в ДТП с фурой и легковушкой под Тюменью

t.me/Госавтоинспекция Тюменской области На 171-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень столкнулись автомобиль Hyundai Equus и фура, три человека погибли, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
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