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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости

1. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выдали яркий матч в 20-м туре АПЛ – 2:2. Сыграли, несмотря на снегопад.

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