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Евгений Сатановский рассказал о жестких условиях которые президент выдвинул олигархам

Евгений Сатановский рассказал о жестких условиях которые президент выдвинул олигархам

Известный политолог Евгений Сатановский последнее время редко дает комментарии, но на днях решил порассуждать на тему российского олигархата и его дальнейших перспективах.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
А Сечин и Миллер как будто и так работают на государство, а оклады у них пожалуй больше, чем доходы некоторых олигархов. С остальными будет так же?
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12 час.
alik3456 Джексон
Выборы закончится , всё опять утихнет. Буржуи останутся с баблом , народ с бюджетом...
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5 час.
alik3456 Джексон
Да он уже и не слушает эту трескотню...
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5 час.

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