ChatGPT использовался для планирования взрыва Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

Человек, взорвавший кибергрузовик Tesla у отеля Trump 1 января в Лас-Вегасе, использовал ChatGPT для планирования своего взрыва, согласно новым данным, полученным от столичного департамента полиции Лас-Вегаса.
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