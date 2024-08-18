Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в отношении сотрудников полиции в Санкт-Петербурге

В соцмедиа сообщается, что в Санкт-Петербурге несколько мигрантов высказывали угрозы и, применяя физическую силу, оказывали сопротивление сотрудникам полиции при попытке задержания за совершение административного правонарушения.
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