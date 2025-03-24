Джошуа Ливо стал лучшим снайпером регулярки 2024/2025. Яшкин и Галимов идут следом

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев" Канадский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером по итогам минувшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона.
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