Армия России освободила еще один населённый пункт под Курахово (КАРТА)

Российские войска освободили Янтарное под Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны России. «Вчера на кураховском (константинопольском направлении) направлении, на южном фланге российские бойцы установили флаги в Янтарном.
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