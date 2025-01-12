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Русская весна

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Армия России освободила еще один населённый пункт под Курахово (КАРТА)

Армия России освободила еще один населённый пункт под Курахово (КАРТА)

Российские войска освободили Янтарное под Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны России. «Вчера на кураховском (константинопольском направлении) направлении, на южном фланге российские бойцы установили флаги в Янтарном.

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