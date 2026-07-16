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Пятый канал

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В Сочи задержали женщину, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына

В Сочи задержали женщину, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына

В Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело против 38-летней местной жительницы. По данным следствия, женщину подозревают в систематическом истязании полуторагодовалого сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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