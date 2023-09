Разработчики Life is Strange и Vampyr показали новый трейлер своей Action/RPG про призраков с нелинейным сюжетомКомпания-издатель Focus Entertainment и студия-разработчик Don’t Nod (авторы Life is Strange и Vampyr) опубликовали новый трейлер предстоящего ролевого экшена от третьего лица Banishers: Ghosts of New Eden, который длится почти семь минут.