НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

У Рафиньи 3 ассиста при 4 последних голах «Барсы» в Ла Лиге – столько же, сколько при 30 предыдущих

У Рафиньи 3 ассиста при 4 последних голах «Барсы» в Ла Лиге – столько же, сколько при 30 предыдущих

Столько же ассистов у вингера было при 30 предыдущих голах «блауграны» в турнире. В субботу Рафинья сделал результативную передачу Жоау Феликсу, открывшему счет в матче с «Валенсией» (1:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх