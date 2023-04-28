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Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ подтягивают на Артемовское направление резервы личного состава и техники

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ подтягивают на Артемовское направление резервы личного состава и техники

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в пятницу заявил, что ВСУ в настоящий момент перебрасывают на Артемовское направление резервы личного состава, техники и артиллерии.

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