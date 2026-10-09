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Царьград

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В Новосибирске 5 ТЭЦ подключают отопление в 3-й этап до 9 октября

В Новосибирске 5 ТЭЦ подключают отопление в 3-й этап до 9 октября

Третий этап подключения отопления в Новосибирске охватит жилые кварталы во всех пяти зонах городских ТЭЦ, включая левобережье, Октябрьский, Центральный и Кировский районы, и завершится 9 октября.

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