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Экс-директор предприятия Новокузнецкого района предстанет перед судом за растрату свыше 12 миллионов

Экс-директор предприятия Новокузнецкого района предстанет перед судом за растрату свыше 12 миллионов

Чиновник действовал в сговоре подельником из частной компании.В Кузбассе будут судить бывшего директора унитарного предприятия Новокузнецкого района, а также бывшего бухгалтера коммерческой фирмы, по обвинению в растрате в особо крупном размере.

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