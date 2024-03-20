МИД РФ: фундамент отношений Москвы и Токио почти полностью разрушен

РИАМО - 20 мар. По мнению и. о. директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, фундамент отношений РФ и Японии почти полностью разрушен, сегодня страна вынуждена отвечать чувствительными для японцев контрмерами на недружественные шаги с их стороны.
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