Румыния объявила о высылке российского дипломата

С таким заявлением выступили в МИДе страны. Как сообщает Bloomberg, в министерстве уточнили, что решение принято в ответ на информацию о случаях попадания на румынскую территорию беспилотников, применяемых в конфликте на Украине.
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