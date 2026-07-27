Политика как он...
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Политика как она есть

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Румыния объявила о высылке российского дипломата

Румыния объявила о высылке российского дипломата

С таким заявлением выступили в МИДе страны. Как сообщает Bloomberg, в министерстве уточнили, что решение принято в ответ на информацию о случаях попадания на румынскую территорию беспилотников, применяемых в конфликте на Украине.

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