«Украине по-настоящему крышка»: что стоит за возможными договоренностями Трампа и Путина

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут прийти к соглашению о разделе территорий и нейтралитете Киева, что приведет к отказу США от дальнейшей помощи Украине, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy.