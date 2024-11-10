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«Украине по-настоящему крышка»: что стоит за возможными договоренностями Трампа и Путина

«Украине по-настоящему крышка»: что стоит за возможными договоренностями Трампа и Путина

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут прийти к соглашению о разделе территорий и нейтралитете Киева, что приведет к отказу США от дальнейшей помощи Украине, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy.

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Комментарии
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Стефания Новак
О какой договоренности может идти речь. если нацисты бомбят уже Московскую область?
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