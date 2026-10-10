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Тульские новости

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Тульские расчеты «Градов» поразили замаскированные цели противника

Тульские расчеты «Градов» поразили замаскированные цели противника

Тульские расчеты «Градов» поразили скрытые позиции противника в Запорожской области.Тульские расчеты «Градов» поразили скрытые позиции противника в Запорожской области.

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