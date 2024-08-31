Супергерой против всех: чем закончились гонки в новой серии «Геройчиков»

Устроить пикник во дворе — дело восхитительное, так думают и основные персонажи «Геройчиков». Однако, Супергерой — вредная лягушка в доспехах — заявляет, что абсолютно вся площадка принадлежит ему, так что убирались бы остальные со своим пикником отсюда, да побыстрее.