Супергерой против всех: чем закончились гонки в новой серии «Геройчиков»

Устроить пикник во дворе — дело восхитительное, так думают и основные персонажи «Геройчиков». Однако, Супергерой — вредная лягушка в доспехах — заявляет, что абсолютно вся площадка принадлежит ему, так что убирались бы остальные со своим пикником отсюда, да побыстрее.
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