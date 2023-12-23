Николай Дроздов пошел на поправку

Жена телеведущего рассказала, что они встретят Новый год вдвоем за городом Лилия Шарловская О настоящем предновогоднем волшебстве рассказал telegram-канал SHOT: телеведущий Николай Дроздов, у которого было обнаружено онкологическое заболевание, пошел на поправку, у него началась ремиссия.