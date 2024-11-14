Сколько солдат русской армии сбежало в Европу после разгрома Наполеона

В сентябре 2012 года, журналисты В. Абаринов и Б. Соколов разместили информацию о 40 тысячах русских солдат, которые отказались возвращаться в Россию после заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах.
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