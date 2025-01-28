У главы Пуровского района появились вопросы к работе УК из-за уборки снега

Уборка снега управляющими компаниями в Пуровском районе вызвала вопросы у Кирилла Трапезникова. С начала января ямальцы прислали более 50 обращений по поводу некачественной ликвидации последствий снегопадов, рассказал глава района в своем telegram-канале.
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