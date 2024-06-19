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Законопроект о запрете продажи энергетиков детям накануне принят в I чтении

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям накануне принят в I чтении. Также в Думе призвали прекратить рекламу энергетиков и ввести жёсткую ответственность для нарушителей запрета продавать энергетики несовершеннолетним.

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