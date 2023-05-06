Любопытно, однако

74 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    обоснуй. Скан указа-приказа-распоряжения о препятствовании святости?Социализм 2.0. От...
  • Валерий Мостовых
    Что суки хотят покозать что испугали Россию заграничные пи.....ры.А нужен ли Парад ...
  • Walery
    Опять просто навонял и только..., да? В дом какого олигарха ты вхож... назови.Зюганов увидел св...

Угомонитесь!

Угомонитесь!

Грубо? Простите! Вот и украинская OSINT-компания Molfar бьет тревогу по поводу Пригожина  Выпустили целый ролик, посвященный его успеху, написали по этому поводу большую статью, перевели ее на английский, а потом еще и закупили распространение (!) этого материала в целой сетки украинских пабликов, включая крупные, вроде «Фашик Донецький» – и все это для того, чтобы предупредить украинских зигующих придурков: не торопитесь радоваться медийным нахрюкам о «слабости» главы группы «Вагнер».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх