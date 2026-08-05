Путин провел масштабные перестановки среди командования СВО. Принято важное решение насчет Войск беспилотных систем

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во встрече приняли участие глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».
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