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Путин провел масштабные перестановки среди командования СВО. Принято важное решение насчет Войск беспилотных систем

Путин провел масштабные перестановки среди командования СВО. Принято важное решение насчет Войск беспилотных систем

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во встрече приняли участие глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».

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