Чечня выше закона: Русских бьют и унижают, а каяться должны они же. Кто же в России "второй сорт"?

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ММ

На Кавказе обычный родоплеменной строй! Даже не феодализм. Есть глава племени, есть рода разных аксакалов. Есть женщины- средство для размножения рода. А то, что у всех смартфоны, так это просто эпоха такая. Никак не влияющая на строй, в котором проживают эти дикари. По хорошему им не денег надо было давать на реконструкцию Грозного, а ассимилировать до единого, чтоб забыли свои родоплеменные особенности и становились русскими по настоящему. Как янычары в Турции, которых с детства воспитывали из русских, поляков, грузинов, арабов, болгар и пр. Зато янычары были самыми преданными султану и Турции патриотами!