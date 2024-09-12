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Чечня выше закона: Русских бьют и унижают, а каяться должны они же. Кто же в России "второй сорт"?

Чечня выше закона: Русских бьют и унижают, а каяться должны они же. Кто же в России "второй сорт"?

Коллаж Царьграда14,5K прочтений Сегодня Был такой героический чеченский генерал, который говорил о священной войне за нашу общую Родину — Россию.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Нет, русские считают ВСЕХ НЕРУССКИХ овцеебами? Или только среднеазиатов с чеченцами?
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12 час.
М
ММ
На Кавказе обычный родоплеменной строй! Даже не феодализм. Есть глава племени, есть рода разных аксакалов. Есть женщины- средство для размножения рода. А то, что у всех смартфоны, так это просто эпоха такая. Никак не влияющая на строй, в котором проживают эти дикари. По хорошему им не денег надо было давать на реконструкцию Грозного, а ассимилировать до единого, чтоб забыли свои родоплеменные особенности и становились русскими по настоящему. Как янычары в Турции, которых с детства воспитывали из русских, поляков, грузинов, арабов, болгар и пр. Зато янычары были самыми преданными султану и Турции патриотами!
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7 час.
Traveller
Нет, конечно нет!!! Ещё и &quot;баклановых&quot;.
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7 час.

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